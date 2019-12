Terminaltrekker met oplegger kantelt op industrieterrein in Boxtel

Op de Korenmolen in Boxtel is maandagavond een terminal trekker met oplegger gekanteld.

Berging

Het is niet bekend of de bestuurder van de terminaltrekker gewond is geraakt en hoe lang de combinatie er al ligt. Een bergingsbedrijf is bezig de combinatie weer rechtop te zetten.