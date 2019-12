Grote actie Justitie tegen 'groothandel' in wapens

Vanuit, onder meer, een woning in Capelle aan den IJssel werden vermoedelijk de deals gesloten. De vuurwapens werden geïmporteerd uit het buitenland. De verdachten leverden wapens, onderdelen, accessoires en munitie. Tientallen klanten vanuit het hele land wisten de ‘groothandel’ in Capelle aan den IJssel te vinden.

Vandaag werden acht verdachten aangehouden. Een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel, vier Rotterdammers van 23, 24, 28 en 31 jaar en een 30-jarige man uit Huis ter Heide. Zij worden allen verdacht samen betrokken te zijn bij de handel in vuurwapens.

Een 41-jarige man uit Gouda en een 22-jarige man uit Gouda werden aangehouden op verdenking van wapenbezit.

Het onderzoeksteam deed zoekingen in twaalf woningen in Den Haag, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Gouda en Huis ter Heide en twee bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel. Daarbij werden twee handvuurwapens, munitie, grote sommen contant geld, 100 kilo illegaal vuurwerk en verdovende middelen gevonden. Ook werden acht auto’s in beslag genomen die op een later moment zullen worden doorzocht. Aan de doorzoekingen nam ook een gespecialiseerd team van het Ministerie van Defensie deel, alsmede de politie Haaglanden, Midden Nederland en de Landelijke Eenheid .

Het vermoeden is dat de verdachten mede verantwoordelijk zijn voor de grote hoeveelheid wapens die in Rotterdam en omstreken in het milieu in omloop zijn. Rotterdam en omstreken worden dit jaar geteisterd door een groot aantal incidenten waarbij vuurwapens worden gebruikt. In 2019 heeft nu al een record aantal schietpartijen plaatsgevonden in de eenheid Rotterdam. De teller staat nu al op 93, waar heel 2018 uitkwam op 71. In 2017 was dit 84, in 2016 eindigde de teller op 85. Politie, OM en gemeenten halen alles uit de kast om wapengebruik, -bezit en -handel aan te pakken. We treden hier hard tegen op, niet alleen met onderzoeken naar de schietpartijen en verdachten, maar ook naar de wereld erachter, de wereld van de wapenhandel. De nu aangehouden verdachten stonden breed bekend als grote spelers in deze wereld en waren vaste leveranciers aan de tussenhandel van het criminele milieu.