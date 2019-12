Rijk en gemeenten werken samen tegen overlastgevende asielzoekers

Rijk en gemeenten zijn samen aan zet om overlast door asielzoekers tegen te gaan. Dat is nodig om het draagvlak in de samenleving te behouden voor asielzoekers die onze bescherming echt nodig hebben. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol sprak dinsdag met de Brabantse Commissaris van de Koning en vier Brabantse burgemeesters over hun zorgen omtrent overlast.

Relatief kleine groep geeft problemen

De meeste asielzoekers in Nederland gedragen zich netjes en veroorzaken geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter voor problemen, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dit is onaanvaardbaar. De burgemeesters en de commissaris maken zich hier - net als de staatssecretaris- grote zorgen over.

'Lokale oplossingen'

‘Dit is een probleem dat niet alleen vanuit Den Haag kan worden opgelost. We doen dat samen met de burgemeesters, de politie, het Openbaar Ministerie, COA, IND en DT&V’, zegt de staatssecretaris. ‘Daarom is het goed en belangrijk om elkaar regelmatig te spreken en te werken aan oplossingen.’ Commissaris van de Koning Wim van de Donk: ‘Overlast is een stevige zorg hier in Noord-Brabant. Er wordt hard gewerkt om deze problemen op te lossen, maar dat gaat nog niet snel genoeg. Samen zetten we in op verbetering, lokaal én landelijk.’

Ketenmariniers

Er gebeurt al veel tegen overlastgevers, waarbij de grenzen van de wet- en regelgeving worden opgezocht. Hierin trekken de organisaties in de migratieketen, gemeenten, de politie en het OM samen op. Zo zijn er drie ketenmariniers aangesteld, die zich vooral in Ter Apel en Cranendonck inzetten om overlast terug te dringen. Daarnaast wordt met de Top X-aanpak gewerkt, waardoor de zwaarste groep overlastgevers goed in beeld is. Ook wordt voortaan eerder bekeken of vreemdelingenbewaring mogelijk is in het geval van een vertrekplicht. Bij crimineel gedrag is uiteraard het strafrecht van toepassing waarbij indien mogelijk snelrecht wordt toegepast.

Aanvullende maatregelen worden onderzocht, in overleg met de provincie en gemeenten. Daarover stuurt de staatssecretaris nog voor de Kerst een brief naar de Tweede Kamer.