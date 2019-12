Man die vrouw (79) met rollator aanreed en doorreed krijgt 7 maanden celstraf

Dinsdag heeft de rechtbank in Breda een 28-jarige man uit Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, wegens het veroorzaken van een ongeval in Breda. Dit heeft de rechtbank dinsdag bekendgemaakt.

Maximale rijontzegging

Daarnaast kreeg de man de maximale rijontzegging van 5 jaar opgelegd. In deze zaak vond mediation plaats tussen de verdachte en de familie van het slachtoffer. De rechtbank noemt het bewonderenswaardig dat het slachtoffer en haar dochter dit traject volgden en positief dat verdachte hieraan mee werkte. Op de hoogte van de straf heeft dat echter geen effect.

Rollator

Het ongeval gebeurde op 28 april 2019 aan de Hamdijk in Breda. De verdachte nam de bocht te ruim en reed een vrouw van 79 aan. De vrouw raakte daarbij zwaargewond. Na de aanrijding reed de verdachte door. Tien dagen na het ongeval meldde de verdachte zich pas bij de politie. De zaak veroorzaakte flinke maatschappelijke onrust.

Strafblad

De officier van justitie had een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan twee voorwaardelijk, geëist. De rechtbank ging hierin mee. Bij het bepalen van de hoogte van de straf hield de rechtbank in het nadeel van de verdachte rekening met zijn strafblad. Verdachte heeft meerdere overtredingen van de Wegenverkeerswet op zijn naam staan. Daarnaast is verdachte betrokken geweest bij verkeersincidenten die zich zeer kort voor 28 april 2019 voordeden.

Mediation

Bijna meteen nadat verdachte zich bij de politie had gemeld in verband met het ongeval op 28 april, gaf hij aan graag met het slachtoffer in contact te komen. De familie wilde dat eerst niet. Omdat de dochter van het slachtoffer met vragen bleef zitten waar alleen de verdachte antwoord op kon geven, stemde zij na de regiezitting toch in met mediation.

Slotovereenkomst

Na het mediationgesprek wilde ook het slachtoffer in contact komen met de verdachte. Ze bezocht hem in het huis van bewaring. De ontmoetingen tussen verdachte en het slachtoffer en haar dochter zorgden voor een positieve uitkomst. Een weergave van het gesprek tussen de verdachte en de dochter is opgeschreven in een slotovereenkomst. Die werd toegevoegd aan het strafdossier. Wat precies tijdens het mediationgesprek is besproken, is geheim en vertrouwelijk. De dochter van het slachtoffer vertelde er wel over in haar slachtofferverklaring. Daaruit bleek dat de verdachte oprecht spijt heeft betuigd en zijn excuses heeft aangeboden aan het slachtoffer en haar familie. Het slachtoffer heeft verdachte vergeven.