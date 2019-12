Vermiste Amsterdamse kat teruggevonden op veerboot naar Terschelling

Er volgde een zoektocht naar de baas of bazin van het beestje. De rederij deed een oproep op Facebook. Medewerkers dachten dat de kat mogelijk vanuit Terschellingen of Harlingen was meegereist. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Maar wat bleek, de kat kwam van veel verder weg. Dinsdag meldde Rianne Meijer, redacteur bij LINDA zich op Twitter met het volgende bericht: 'Een collega was de kat kwijt. Die blijkt nu teruggevonden, op het dek van de veerboot van Harlingen naar Terschelling. Ze woont in Amsterdam. Katten zijn echt zulke eikels soms.' Hoe de avontuurlijke kat op de veerboot is terechtgekomen is nog onduidelijk. Dierenambulance De Waadhoeke ving Poeli op en bracht hem naar stichting Dierenopvang de Wissel in Leeuwarden. Berichten van zowel Doeksen, Waadhoeke als De Wissel werden massaal gedeeld.

De kat blijkt helemaal in Amsterdam te wonen en is waarschijnlijk is per ongeluk meegelift in een auto of vrachtwagen richting het Waddengebied, zo schrijft de rederij Doeksen op Facebook. Verder meldt de rederij: 'De kat is gechipt, chipnaam is 'Poelie'. De dierenambulance heeft de kat meegenomen.Poeli wordt nu zo snel mogelijk herenigd met haar baasje.