Meerdere vuurwapens aangetroffen in woning Plein 1953

Bij een controle woensdagochtend in een woning aan het Plein 1953 in Rotterdam zijn drie vuurwapens en 15.000,- euro gevonden. Alles werd in beslag genomen en twee mannen werden vanwege de vondst aangehouden.

FINEC

Het team Financiële Economische Criminaliteit van de politie eenheid Rotterdam, stelde vandaag een onderzoek in een woning aan het Plein 1953. Dit gebeurde naar aanleiding van een verduistering in dienstbetrekking die al geruime tijd geleden was gepleegd. Een vrouw (31 jaar) die in de woning verbleef werd voor dat feit aangehouden.

Drie wapens

Op het moment dat de woning werd doorzocht stonden twee mannen buiten die zich nogal irritant gedroegen en op een bepaald moment waren zij verdwenen. Dat bleek een reden te hebben. In de woning werden drie wapens en een flink geldbedrag gevonden. De twee mannen werden met deze wapens in verband gebracht en werden korte tijd later in de Sliedrechtstraat aangehouden. Het gaat om Rotterdammers van 28- en 33 jaar oud.

Verhoor

De mannen en de vrouw zijn overgebracht naar een politiebureau, waar zij zullen worden gehoord over de verschillende feiten.