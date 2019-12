Gevangenisstraffen geëist tegen organisatie die illegaal liet gokken op voetbalwedstrijden

Het Openbaar ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den haag gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen in totaal vijf deelnemers van een criminele organisatie die op grote schaal mogelijkheden bood om te gokken op voetbalwedstrijden. Om de illegale gokpraktijken te verhullen zou de organisatie zich ook bezig hebben gehouden met belastingfraude en witwassen, aldus het OM. Ze gingen bij hun incassopraktijken niet zo netjes te werk, aldus de officieren: “De verdachten spraken over gokverslaafden die ze konden uitknijpen als sinaasappels.”

In Nederland mag je alleen gokspelen aanbieden aan derden wanneer je daar een vergunning voor hebt. Uit het onderzoek van de FIOD blijkt dat deze verdachten dat niet hadden. Een 45-jarige Nederlander uit Cyprus was volgens het OM de leidinggevende van de criminele organisatie. “Hij was immers verantwoordelijk voor het plan, de opzet, de inrichting, de werking en de financiën van de organisatie en nam alle beslissingen op leidinggevend niveau,” zeiden de officieren op zitting. Zijn vrouw verleende volgens het OM hand en spandiensten met betrekking tot de incasso van de organisatie. Ze zou facturen hebben opgesteld. De rechterhand van de hoofdverdachte was een 38-jarige man uit Rijswijk. Hij bracht samen met nog twee verdachten de voetbalwedstrijden waarop gegokt kon worden aan honderden mensen aan de man.

Drie vormen van weddenschappen

Er kon bij de criminele organisatie worden gegokt via internetsites, via sms en via voetballijsten die met name in Den Haag rondgingen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden. Spelers verkregen via de internetsites virtueel speeltegoed en konden via de organisatie anoniem gokken, zo blijkt uit het onderzoek door de FIOD. Gokkers konden achteraf contant afrekenen bij de criminele organisatie. “Deze manier van gokken week af van de gebruikelijke manier van gokken op websites, waarbij de speler zichzelf registreert, transacties per bankrekening plaatsvonden en een speler zich diende te legitimeren indien hij een bedrag wilde ontvangen,” aldus de officier op zitting.

Gokverslaving

De manieren van gokken maakten het mogelijk dat gokkers onzichtbaar konden blijven voor bijvoorbeeld partners en andere familieleden. “Bovendien werd door het achteraf verrekenen gokverslaving in de hand gewerkt: je had gewoon niet zo door dat je geld inzette,” zei de officier. Dat met alle gevolgen van dien: “Aan gokken kunnen mensen verslaafd raken en de sociale impact van ook die vorm van verslaving is enorm. Mensen komen in de knel (bij familie, met zichzelf) maken noodsprongen om gaten te dichten.”

In het dossier komen meerdere voorbeelden van gokverslaafden voorbij. Een gokverslaafde heeft de organisatie gevraagd om ervoor te zorgen dat hij werd uitgesloten van deelname. Hij heeft voor tienduizenden euro’s verloren op voetbalwedstrijden. De verdachten werkten daar niet aan mee, integendeel: “Als ze praten over spelers die verslaafd zijn, wordt er gezegd: ja, zo moeten we ze hebben, dat zijn de mooiste,” citeerden de officieren uit tapgesprekken. “Het lijkt me duidelijk dat deze handelswijze en alle criminaliteit die zich als een sneeuwbal die naar beneden rolt ontwikkelt rond illegaal gokken een pooltje over de Tour de France of een WK voetbal in een vriendenclubje ver overtreft. De schaal, de omvang de georganiseerdheid en de winsten zijn gigantisch te noemen, de romantiek is in geen velden of wegen te bekennen: dit is geld verdienen over de rug van een ander,” aldus de officieren op zitting.

Incasso methoden

De organisatie hield er geen prettige incassomethoden op na, aldus het OM. De verdachten zouden ook een bekende inmiddels ex-voetballer hebben gechanteerd met zijn gokschuld: “De manier waarop hij door verdachten is gedwongen tot betalingen is ook gewoonweg naar te noemen; Gesprekken opnemen, hem daar later mee chanteren met de toevoeging dat hij en zijn manager zelf moeten kiezen naar welke pers wordt gelekt: RTL Boulevard, Shownieuws of Evert Santegoed.”

Criminele winsten

Volgens het OM blijkt dat de organisatie alleen al aan zichtbare commissies 1,3 miljoen euro heeft verdiend over de periode 2001 tot begin 2015. “Het fiscale nadeel van de kansspelbelasting loopt daarnaast ook in de miljoenen,” zeiden de officieren op zitting. Het aanbieden van mogelijkheden om illegaal te gokken op voetbalwedstrijd is volgens het OM om nog meer redenen ernstig. Op 30 september van dit jaar kwam een rapport uit met de naam ”criminelen houden van voetbal.” Centraal daarin stond het criminologische onderzoek in hoeverre voetbalverenigingen te maken hebben met ondermijnende criminaliteit. “Gesteld werd onder meer dat illegaal gokken één van de vehikels is om daar voet aan de grond te krijgen als crimineel.” Het gelegenheid bieden om anoniem in te kunnen zetten op wedstrijden wordt in het rapport ‘Matchfixing in Nederland’ als een extra risico op mogelijke matchfixing beschouwd. In dit onderzoek kwamen mogelijke signalen van matchfixing naar voren. Het OM kan dit uiteindelijk niet bewijzen.

Strafeisen

Verdachten hebben volgens het OM nog meer personen meegezogen in de criminaliteit, aldus de officieren: “In het dossier zitten vele valse stukken en de vele mensen die daarbij betrokken zijn, alles ter maskering van de illegaliteit die erachter zit. Om de inkomsten uit de gokpraktijken te verhullen zouden de verdachten valse documenten hebben opgemaakt, zoals valse arbeidsovereenkomsten, werkgeversverklaringen, brieven en salarisspecificaties en facturen.” Tegen de 45-jarige Nederlander uit Cyprus eist het OM 30 maanden gevangenisstraf. Tegen zijn rechterhand en een andere agent die de weddenschappen aan de man brachten eist het OM 20 maanden gevangenisstraf. Tegen de echtgenoot van de hoofdverdachte eist het OM 6 maanden gevangenisstraf. Een derde agent die een kleinere rol speelde hoorde 240 uur werkstraf en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen.

De rechtbank doet naar verwachting op 20 december uitspraak.