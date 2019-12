Politie onderzoekt bedreigingen groepsverkrachtingen Den Bosch

''Naar aanleidingen van de aanhoudingen in de zaak rondom de vermoedelijke groepsverkrachtingen in 's-Hertogenbosch zijn er op social media bedreigingen en lasterlijke berichten geplaatst. Zodra de politie hier signalen over ontving is er onderzoek ingesteld.''

De politie roept iedereen op geen berichten te plaatsen of te delen. Doe je dat toch, dan word je mogelijk strafrechtelijk vervolgd en kunnen je telefoon, laptop of tablet in beslag worden genomen.