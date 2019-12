Onderzoek overleden motorrijder Laan op Zuid afgesloten

Uit onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken dat de man die op zondag 21 juli 2019 overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval op de Laan op Zuid niet is overleden door het handelen van de politie. Omdat het ongeluk gebeurde terwijl de politie de motorrijders volgde, deed de Rijksrecherche onderzoek naar de toedracht.

Achtervolging

De politie volgde in de nacht van zaterdag op zondag 21 juli twee motorrijders die met hoge snelheid over de Laan op Zuid in Rotterdam reden, nadat die een controle hadden genegeerd. Ter hoogte van de 2e Rosestraat botste één van de motorrijders achterop een RET-bus. Het slachtoffer, een 25-jarige inwoner uit Ridderkerk, kwam daarbij om het leven. De andere motorrijder kwam met zijn motorfiets ten val. Hij raakte niet ernstig gewond en kon na een korte achtervolging te voet worden aangehouden.

Geen schuld

Het Openbaar Ministerie heeft de nabestaanden van de man en de betrokken politiemensen laten weten dat er geen strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld. Volgens het OM heeft de politie geen schuld aan het ongeluk. Zij waren ambtelijk verplicht om in te grijpen en het was onvoldoende voorzienbaar dat de motorrijders, nadat zij meerdere stoptekens hadden gehad, met onverminderde, zeer hoge, snelheid zouden doorrijden.