Schippersechtpaar op intensive care door giftig gas in lading

Het echtpaar is afgelopen woensdag door de brandweer in Vreeswijk (Nieuwegein) van boord gehaald. Dit schrijft de NOS zaterdag. De Algemeene Schippers Vereniging (ASV) schrijft op Facebook dat het echtpaar langdurig is blootgesteld aan 15 ppm fosfaat (rattengif) in een landing, terwijl dit maar 0.2 ppm zou mogen zijn. De schippers zouden volgens een collega-schipper eerst in een ziekenhuis in Nieuwegein hebben gelegen en nu worden overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht, omdat de vrouw er slecht aan toe is. Volgens de ASV wordt een van de schippers in coma gehouden.

Veevoer

De brandweer bevestigt dat beide schippers woensdag van boord zijn gehaald en dat uit RIVM-metingen is gebleken dat de concentratie fosfine inderdaad te hoog was. Het schip, de Fox, ligt nog steeds in de Lek in Nieuwegein. Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving. Het schip was volgens de ASV geladen met zonnebloemschrootpellets, die worden gebruikt als veevoer. Om insecten en ander ongedierte weg te houden worden daar stoffen aan toegevoegd, meldt de vereniging. De Fox zou de lading veevoer hebben opgehaald bij een bedrijf in Amsterdam.

13 andere schepen met dezelfde gevaarlijke lading

Het voer was afkomstig van een zeeschip, aldus het vakblad voor binnenschippers Schuttevaer. Mogelijk vervoeren nog 13 andere schepen dezelfde gevaarlijke lading. Volgens de brandweer zijn die schepen getraceerd en gewaarschuwd door Rijkswaterstaat en de Inspectie SZW. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport doet onderzoek.

Gif

Nadat dinsdagavond binnenvaartschepen uit een zeeboot sunpellets hebben geladen is de bemanning onwel geworden. Er is 15 ppm fosfaat (rattegif) gemeten in een lading waar dit maar 0,2 ppm zou mogen zijn. De bemanning heeft hier heel wat uren in rondgelopen en diverse personen zijn hierdoor in het ziekenhuis terecht gekomen met zeer ernstige gevolgen. De mensen hebben hartklachten, zijn op de IC terecht gekomen en iemand wordt zelfs in coma gehouden.

Nu ligt een van de schepen met gifvlaggen aan de den buiten Vreeswijk. Het lijkt ons van groot belang dat schippers hiervan op de hoogte zijn.