Tiener verstopt zwaar en gevaarlijk illegaal vuurwerk in schuurtje

Uit onderzoek was naar voren gekomen dat een 17-jarige jongen uit Oostzaan de beschikking zou hebben over illegaal vuurwerk. Hij zou hier mogelijk ook in handelen. Aanvankelijk verklaarde hij niets te weten over illegaal vuurwerk, maar na een goed gesprek wees hij de politie de plaats waar hij het had opgeslagen. In een schuurtje bij een woning vond de politie onder anderen een grote hoeveelheid nitraten, Cobra6 en Retorno 100. Het vuurwerk werd in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

Meld Misdaad Anoniem

Het afsteken van (illegaal) vuurwerk of het experimenteren met vuurwerk kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Zowel voor degene die het afsteekt als voor de mensen er omheen. Ook de opslag van (illegaal) vuurwerk is levensgevaarlijk. Zie je veel ‘verkeer’ in en rond loodsen of andere opslagruimten waar normaal niemand komt? Tref je ergens opgeslagen (illegaal) vuurwerk aan? Of heb je een vermoeden dat er in illegaal vuurwerk wordt gehandeld? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).