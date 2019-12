Haagse politie houdt 19 personen aan, jongste is 11 jaar oud

Zaterdag heeft de politie in Den Haag in totaal tussen 19 personen aangehouden voor onder andere openlijke geweldpleging, brandstichting, bezit van illegaal vuurwerk en de APV. Dit meldt de politie zondag.

Vuurwerkbom in plantenbak

Een melder belde zaterdagmiddag rond 12.30 uur de politie na de vondst van een vuurwerkbom in een plantenbak voor een woning aan de Zeezwaluwstraat. De politie nam het projectiel in beslag voor nader onderzoek.

Heterdaad poging brandstichting

Rond 17.15 uur hield een melder op de Badhuisstraat drie jongens vast, in de leeftijden van 11, 12 en 13 jaar uit Duindorp, die bezig waren met het spiritus en vuurwerk, vermoedelijk voor het maken van een molotovcocktail. De drie zijn meegenomen naar het politiebureau en gehoord. De drie jongens zijn inmiddels in vrijheid gesteld en kregen een gedragsaanwijzing opgelegd. De 12 en 13-jarige moeten zich op een later tijdstip verantwoorden bij het Openbaar Ministerie in een TRIP-zitting.

Voorbereidingshandelingen brandstichting

Rond 20.15 uur hield de politie op de Houtrustweg twee jongens van 16 en 17 jaar aan die een fles benzine onder het zadel van een scooter vervoerden.

Openlijk geweldpleging en brandstichting

Rond 22.00 uur hielden agenten in de Hoogkarspelstraat zes jongens, aan - een 13-jarige uit Den Haag, een 15-jarige uit Leidschendam en drie jongens van 19 en een van 17 uit Zoetermeer - voor openlijke geweldpleging en brandstichting. De zes worden er van verdacht met zwaar vuurwerk vernielingen te hebben verricht. Rond 23.00 uur hield de politie op de Medemblikstraat zes jongens, vijf van 15 jaar en een van 14 jaar uit Den Haag, aan voor openlijke geweldpleging. De zes waren betrokken bij de vernieling van vuilcontainers.

Illegaal vuurwerk

In de omgeving van het Monnikendamplein en de Volendamlaan stond een grote groep jongeren. Ze staken zwaar illegaal vuurwerk af, regelmatig waren zeer harde knallen te horen. In de groep hield de politie rond 23:30 uur een 19-jarige man uit Den Haag aan voor de APV (artikel 2.1). Aan het politiebureau kreeg hij na verhoor een bon mee. Daarna splitste de groep in kleine groepjes uit elkaar. Agenten controleerden vervolgens zowel de identiteit van de personen in de groepjes, als het in bezit hebben van vuurwerk. Bij deze controle werd op het Castricumplein rond 23.45 uur nog een 17-jarige Hagenaar aangehouden voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk.

Meerdere branden

In de omgeving Escamplaan, Purmerendstraat en Monnickendamplein zijn diverse containerbranden geweest en werd er door personen zwaar vuurwerk afgestoken. Tegen middernacht waren er op meerdere locaties in Den Haag branden, waarvan niet van iedere brand de oorzaak bekend is. Door adequaat optreden van de brandweer kon een duinbrand ter hoogte van de Harteveltstraat snel worden geblust.