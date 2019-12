Update: Auto te water Bovensmilde, bestuurster in kritieke toestand naar ziekenhuis

Zondagmiddag rond 13.10 uur is in Bovensmilde een auto te water geraakt aan de Hoofdweg. Dit meldt de politie zondagmiddag.

Grietmansbrug

'Mogelijk zit er nog iemand in de auto. De hulpverlening is in volle gang', aldus de politie. Vanwege de hulpverlening is de weg van Smilde naar Bovensmilde gestremd voor al het verkeer zodat de hulpverleningsdiensten hun werk kunnen doen. De auto is ter hoogte van de Grietmansbrug in het water terechtgekomen.

Update 14.40 uur: Bestuurster in kritieke toestand naar ziekenhuis

De bestuurster van de te water geraakte auto is door de hulpdiensten uit de auto gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. 'Haar familie wordt in kennis gesteld dus leeftijd en woonplaats wordt op een later tijdstip bekend gemaakt', aldus de politie.

Aanrijding

Waarschijnlijk is er een aanrijding geweest waardoor de vrouw met haar auto in het water terecht kwam. De bestuurder van de andere auto is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer.