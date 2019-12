Verkiezing woord van het jaar 2019

De genomineerde woorden zijn bezorgschaamte, boomer, bruisregio, diversiteitsverlof, ecopopulisme, foeigesprek, klimaatspijbelaar, klimaatdrammer, levensloopstress, luchtvluchteling, nulrentoceen, plunderpuber, stalguerrilla, stekkersubsidie, toetertrouwstoet, verthuizen, vleeswroeging, wiebelpensioen, windterreur

Stemmen kan tot en met maandag 16 december 17.00 uur. Op dinsdag 17 december wordt op deze website het winnende Van Dale Woord van het Jaar 2019 bekendgemaakt.

Vorig jaar was het woord van het jaar blokkeerfries, in 2017 was het appongeluk en in 2016 treitervlogger