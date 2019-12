Aangetroffen bestelbus met drugsafval leeggehaald door gespecialiseerd bedrijf

Dit gebeurde nadat het voertuig was verplaatst naar het Peerkesbos in Liempde, niet ver van de snelweg vandaan. Eerder vanavond was de toerit van de A2 bij Liempde afgesloten wegens de aangetroffen bestelbus. Van diegene die de bus heeft gedumpt ontbreekt ieder spoor. Naast de politie waren ook de brandweer en Rijkswaterstaat aanwezig. De snelweg is inmiddels vrijgegeven, de straat waar het leeghalen plaats vind is nog afgezet door de hulpdiensten