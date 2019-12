Onderzoek naar sexting in Venray

De politie doorzocht donderdag 12 december zes locaties na tien aangiftes over het verspreiden van seksueel getinte foto’s of video’s van jongeren (sexting) in Venray. Het gaat om jongeren, allen woonachtig binnen de gemeente Venray. Er is niemand aangehouden. De politie sluit echter niet uit dat er nog aanhoudingen plaatsvinden. Bij de doorzoekingen, die thuis bij de jongeren plaatsvonden, zijn telefoons in beslag genomen. Meer informatie over het lopende onderzoek wordt nu niet gegeven. Het gaat namelijk om minderjarigen.