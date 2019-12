Frontale aanrijding op weg tussen Best en Sint-Oedenrode: drie zwaargewonden

Een van de auto's belandde door de klap in de berm. De weg werd afgesloten en de brandweer heeft alle inzittende uit de voertuigen bevrijd. In het ene voertuig zat een man, in het andere voertuig een ouder echtpaar. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is momenteel afgesloten voor onderzoek om de toedracht vast te kunnen stellen. Overige weggebruikers worden omgeleid.