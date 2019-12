Motorrijder gewond na ongeval

De hulpdiensten kregen rond 13.45 uur een melding van een passant dat er vermoedelijk een ongeval met een motorrijder had plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn direct ter plaatse gegaan. De motorrijder is nog door onbekende oorzaak van de snelweg geraakt en in de lagergelegen bosschages terecht gekomen. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. Een traumahelikopter met een medisch team is op de snelweg geland. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Uit het eerste onderzoek op de plaats van het ongeval lijkt er geen sprake te zijn dat er andere voertuigen bij het ongeval betrokken zouden zijn. De snelweg is enige tijd afgesloten geweest vanwege hulpverlening aan het slachtoffer. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.