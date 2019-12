Aanhouding en buitenfunctiestelling politiemedewerker Landelijke Eenheid

Op vrijdag 13 december is in Limburg een 48-jarige politiemedewerker van de Landelijke Eenheid aangehouden op verdenking van het plegen van een misdrijf in de privésfeer. 'Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Openbaar Ministerie Limburg', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.