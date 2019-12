Verdachte steekincident Hardinxveld Giessendam aangehouden

Zaterdagavond vond er rond 22.00 uur vond er een steekincident plaats aan de Rijnstraat in Hardinxveld Giessendam. Hierbij raakte een 28-jarige man uit deze plaats gewond. Een 24-jarige Dordtenaar werd even later aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.