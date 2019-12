Fietser aangereden door auto in Boxtel

Zondagmiddag omstreeks 15.40 uur heeft er op de kruising van de Hendrik Verheeslaan met de Beneluxlaan in Boxtel een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Vermoedelijk heeft de afslaande auto de fietser over het hoofd gezien. Volgens omstanders ging het om een jonge man. Het slachtoffer is in de ambulance nagekeken maar hoefde, na controle ter plaatse, niet mee naar het ziekenhuis.