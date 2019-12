Ziekenhuizen hebben geld overheid en verzekeraars nodig voor loonsverhoging personeel

Melkert rekent op een bijdrage van de zorgverzekeraars en van de overheid. Dit schrijft de NOS maandag. In de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel is vastgelegd dat het personeel in twee jaar tijd een loonsverhoging van acht procent krijgt. Daarnaast ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 1200 euro, gaan de salarissen voor leerlingen en stagiairs omhoog en wordt de vergoeding voor onregelmatigheid hoger.

In het NOS Radio 1 Journaal zegt Melkert het cao-akkoord 'goed' te vinden en belangrijk voor de waardering van het ziekenhuispersoneel, Melkert: 'Bijvoorbeeld als het gaat om maatregelen die moeten helpen met het verlagen van de werkdruk. Die is te groot op veel plaatsen en daar moesten we echt iets aan doen.' Maar hij maakt zich ook zorgen over het allemaal betaald moet worden. Ziekenhuizen doen nu juist veel moeite om kosten terug te dringen.