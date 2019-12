Brandweer dooft felle autobrand in Schijndel

Aan de Karel Doormanstraat in Schijndel woedde zondagavond kort na 23.00 uur een felle autobrand.

De brandweer had de nodige moeite om de immense vlammenzee te blussen. Het voertuig lekte brandstof welke in het riool terecht kwam wat eveneens vlam vatte. Ondanks de inzet van de brandweer is het voertuig volledig uitgebrand. Naast een blusvoertuig kwam ook een waterwagen met extra bluswater ter plaatse. De brand trok veel bekijks van omwonenden. De politie onderzoekt de brand en verstuurde een Burgernet bericht met de vraag om eventuele tips te melden. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande wrak afgevoerd.