Verdachte aangehouden in onderzoek naar grote goudroof

Het onderzoek naar de grote goudroof is enkele weken geleden gestart nadat er bij de politie aangifte was gedaan van diefstal van een enorme hoeveelheid van onder andere goudstaven ter waarde van miljoenen euro’s. De aangever had een bedrijf dat handelt in goud de opdracht gegeven om zijn goud te verhandelen, en kreeg van dat bedrijf te horen dat er een probleem was. Zijn goud was namelijk niet meer aanwezig in de kluis.

Vandaag is de politie op meerdere plekken in het land bezig met doorzoekingen. De verwachting is dat dit nog uren kan duren.

Een kantoorpand in Rotterdam is vandaag ook doorzocht, daarbij is onder meer de bewakingseenheid ingezet. De bewakingseenheid is ingezet om het pand te beveiligen. De agenten van deze eenheid zijn zwaarder bewapend en hebben kogelwerende vesten. Op die manier wordt voorkomen dat mensen op de plaats delict komen en kan iedereen daar ongestoord werken.