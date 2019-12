Provincie Flevoland gaat in hoger beroep zaak afschot edelherten

De provincie Flevoland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over de opdracht tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Dit heeft de provincie donderdag bekendgemaakt.

'Juridische onzekerheid'

In het besluit van 19 november 2018 heeft de voorzieningenrechter het verzoek om voorlopige voorziening tegen de opdracht afgewezen. 14 november 2019 heeft de bestuursrechter te Lelystad besloten om de opdracht afschot edelherten te vernietigen. Na dit besluit hebben Gedeputeerde Staten zich zorgvuldig over de zaak gebogen. De uitspraak brengt juridische onzekerheid met zich mee over het beleidskader.

'Voorkomen dat deze uitspraak doorwerkt'

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: 'We willen voorkomen dat deze uitspraak doorwerkt naar andere onderdelen binnen het beleidskader. Als Gedeputeerde Staten hebben we besloten om hoger beroep aan te tekenen om deze onzekerheid weg te nemen. Het is aan de rechtbank om de verdere procedure te bepalen.