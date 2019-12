Onderzoek leidt naar vangst duizenden kilo’s illegaal vuurwerk

Vuurwerk, vuurwapens, munitie, knalpatronen en pepperspray

Op 26 november werden twee mannen van 20 en 37 jaar, beiden uit Slochteren, aangehouden. In hun woningen werd ongeveer 300 kilo professioneel vuurwerk, vuurwapens, munitie, knalpatronen en pepperspray aangetroffen. Dit alles werd in beslag genomen, samen met digitale gegevensdragers zoals telefoons en computers. Naar aanleiding van verkregen informatie over de leverancier werd een 29-jarige man in zijn woonplaats in Enschede aangehouden door de politie Oost-Nederland. Deze leverancier had in totaal 2.000 kilo professioneel vuurwerk in zijn bezit. Een vierde verdachte, een 25-jarige man uit Terschelling, werd een dag later aangehouden. Hij had nog vijf kilo illegaal vuurwerk in zijn bezit.

Bezoeken bij kopers

Verder onderzoek op de in beslag genomen digitale gegevensdragers leidde er toe dat nog elf adressen zijn bezocht als mogelijke afnemers van illegaal vuurwerk. Bij zoekingen in woningen vonden agenten in Hoogezand-Sappemeer, Haren, Kolham, Schildwolde en Leeuwarden nog eens in totaal 90 kilo professioneel vuurwerk. Bovendien werden ook een luchtbuks en een enkel- en een dubbelloops geweer aangetroffen. De vier verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld. De politie maakt tegen hen proces-verbaal op.

Terugdringen

De politie wil de online handel in illegaal vuurwerk terugdringen. Zodra de politie online op de handel van verboden vuurwerk stuit, worden kopers en verkopers achterhaald en gaat de site op zwart. Een andere maatregel is het online frustreren van de handel in illegaal vuurwerk.

Gevaar

De opslag van illegaal vuurwerk vindt vaak plaats in woningen of schuren in woonwijken. Dat zorgt voor onaanvaardbare risico’s voor de (nabije) omgeving. Illegaal vuurwerk kent meerdere gevaren. Allereerst kan de zeer harde knal leiden tot blijvende gehoorbeschadiging. Daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.