Forse celstraffen voor broers voor moordaanslagen Enschede en Gronau

Vrijdag heeft de rechtbank Overijssel in Almelo twee broers veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk 25 jaar en 10 jaar en 7 maanden voor het plegen van meerdere moordaanslagen in Enschede en het Duitse Gronau. Dit meldt de rechtbank vrijdag.

In opdracht

'De mannen van 38 en 25 jaar zijn onder andere schuldig aan het in brand steken van een kapper, twee liquidatiepogingen met een pistool en het beschieten van een woning en een loungeclub. Zij werkten in opdracht en gingen daarbij gewetenloos te werk. De 25-jarige is in een aanverwante zaak recent veroordeeld tot 16 jaar cel. In verband met het geldende strafmaximum valt daarom zijn straf nu lager uit ', aldus de rechtbank.

In brand steken kapper en liquidatiepoging Enschede

De 38-jarige man heeft twee keer iemand geprobeerd te vermoorden; op 2 februari 2017 door het in brand steken van een kapper in Enschede en op 31 januari 2017 door het beschieten van een man in zijn auto in de Ruischenborchstraat in Enschede.

Kapper niet beoogde doelwit

De kapper is bij zijn kapsalon in Enschede bespoten met een brandbare vloeistof en vervolgens in brand gestoken. Het plan was om de man op een gruwelijke en wrede manier om het leven te brengen. Dat de kapper het overleefde is puur geluk. Juist op dat moment werden de ramen gelapt en kon een van de bezoekers de brandende man blussen met een emmer sop. De tragiek wil dat de kapper naar alle waarschijnlijkheid niet het beoogde doelwit was, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden wel slachtoffer is geworden.

Aanslag overleefd

Of het slachtoffer in de Enschedese Ruischenborgstraat wel het beoogde doelwit was, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het de 38-jarige was die het slachtoffer heeft opgewacht en toen deze in zijn auto stapte om weg te rijden hem van dichtbij 9 keer heeft beschoten. De man overleefde de aanslag, maar raakte zwaargewond. Daarnaast is de 38-jarige schuldig aan illegaal bezit van een automatisch vuurwapen en een grote hoeveelheid scherpe munitie en het bedreigen van drie slachtoffers.

Hij is vrijgesproken van het voorbereiden van een aanslag op een café in Enschede. De man moet in totaal ruim 65.000 euro schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers.

Liquidatiepoging Gronau en beschietingen in Enschede

De 25-jarige man is schuldig aan de liquidatiepoging in Gronau op 24 mei 2017 en de poging moord op een gezin door in de nacht van 18 op 19 september 2017 hun huis in de Benkoelenstraat in Enschede te beschieten met een zwaar wapen. Ook beschoot hij die nacht een loungeclub in Enschede. Daarnaast is hij schuldig aan illegaal wapenbezit.

Gevolgd

Het slachtoffer van de aanslag in Gronau werd door de 25-jarige in een gestolen auto gevolgd. Toen het slachtoffer voor zijn huis uit zijn auto stapte, wachtte de 25-jarige hem op en schoot 6 keer op hem. Dat de man dit overleefde mag een wonder heten. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk waarom de man het slachtoffer was van deze laffe aanslag.

Loungeclub Enschede beschoten

In de nacht van 18 op 19 september 2017 schoot de 25-jarige met een zwaar kaliber wapen 6 kogels op een loungeclub in Enschede. Omdat de club gesloten was, dit duidelijk te zien was en er geen mensen aanwezig waren, was dit geen poging tot moord. Wel is dit een ernstige doodsbedreiging aan de eigenaren van de club. Getuigen verklaarden dat de club beschoten moest worden zodat de burgemeester van Enschede de club zou sluiten.

Woning beschoten

Daarna, in diezelfde nacht, beschoot de 25-jarige een woning in de nabij gelegen Benkoelenstraat. Volgens getuigen hoorde dat bij dezelfde opdracht als het beschieten van de loungeclub. De 25-jarige schoot 30 kogels van hetzelfde zware automatische wapen af op de woning. Op dat moment zat de bewoner beneden te gamen in de woonkamer, zijn vriendin en haar kleuterdochter lagen boven te slapen. Ook hier is het wonderbaarlijk dat er geen doden of gewonden vielen. De politie vond veel kogels in de woning en bijvoorbeeld ook één in het bed van de vrouw.

Vrijspraak

De man is vrijgesproken van het beschieten van een huis aan de Rietstraat in Almelo en een huis aan de Populierstraat in Enschede, beide in september 2017. De man was hier wel bij betrokken, zo heeft hij beide woningen een maand eerder in de gaten gehouden. Maar niet bewezen kan worden dat hij degene is die heeft geschoten en ook niet dat hij strafbare voorbereidingshandelingen heeft verricht.

De man moet in totaal zo’n 61.000 euro schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers.

Maximale straffen voor gewetenloze daden

De rechtbank oordeelt dat de samenleving tegen deze twee mannen beschermd moet worden en dat voor beide broers geen andere straf past dan de maximale celstraf die in deze gevallen mogelijk is: 26 jaar en 7 maanden. De 38-jarige broer krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 25 jaar. Dat komt omdat de rechtbank rekening moet houden met een eerder opgelegde celstraf, daarom wordt de straf in deze zaak iets naar beneden bijgesteld.

Strafmaximum

De 25-jarige broer is veroordeeld tot 10 jaar en 7 maanden cel. Hij is in april van dit jaar al tot 16 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor pogingen tot moord omdat hij in het holst van de nacht brand stichtte bij twee woningen in Almelo. Ook deze aanslagen pleegde hij in opdracht. Omdat de totale gevangenisstraf niet hoger mag zijn dan het strafmaximum van 26 jaar en 7 maanden, veroordeelt de rechtbank hem nu tot een celstraf van 10 jaar en 7 maanden. Die straf komt bij de eerdere straf van 16 jaar cel.

Aanslagen in opdracht en tegen betaling

Met meedogenloos gemak pleegden de broers in opdracht en tegen betaling aanslagen op voor hen willekeurige personen. Deze feiten speelden zich af tegen de achtergrond van het criminele circuit. Daarbij brachten zij bovendien levens van onschuldige burgers en zelfs kinderen ernstig in gevaar. Dit had niet alleen een enorme impact op de slachtoffers, maar vanwege hun gruwelijke karakter op de hele samenleving.