Het bitcoin jaaroverzicht van 2019!

‘There’s bitcoin, and there’s shitcoin.’ Daar begon het Amerikaans congreslid Warren Davidson zijn betoog mee tijdens de hoorzitting voor libra, de cryptomunt van Facebook. Deze uitspraak is tekenend voor bitcoin in 2019. Bitcoin is niet lang meer een spelletje voor nerds, of een middel om snel rijk te worden. Wat gebeurde er in 2019 allemaal met bitcoin?

Van 3.000 euro naar 12.200 euro (en weer omlaag)

Dit jaar kenmerkt zich door de grote koersbewegingen. Bitcoin bereikte in 2019 het laagste punt op 6 februari, toen was een bitcoin slechts 2.930 euro waard.

Vanaf dat moment ging het echter snel, de koers schoot met sprongen omhoog. Vooral dinsdag 2 april was een memorabele dag. In een dag tijd steeg de koers met bijna 23 procent. Opeens was bitcoin meer dan 4.500 euro waard. Deze stijging bleef maandenlang aanhouden, tot 26 juni. Op die dag bereikte bitcoin met 12.200 euro de hoogste waarde van 2019.

In de maanden daarna leverde de koers flink in. Sinds het toppunt van 26 juni heeft bitcoin meer dan de helft van haar waarde verloren.

Facebook doet ook mee

Maar om het alleen over de koers te hebben, daar doe je bitcoin mee te kort. Er zijn randzaken die van grote invloed waren op bitcoin. Neem bijvoorbeeld Facebook, die een eigen cryptomunt aankondigde.

In de eerste maanden van 2019 waren er wel al geruchten, maar in mei kwam er eindelijk duidelijkheid over. Facebook werkt aan een eigen digitale valuta die zij libra noemen. Facebook zegt dat het doel van libra is om iedereen toegang te geven tot het financiële systeem, ook zonder bankrekening.

De libra zou moeten worden gedekt door een mandje valuta. Denk bijvoorbeeld aan de dollar, de euro en de yen.

Volgens Facebook doen veel grote bedrijven mee met het project. Zo zou libra onder andere steun krijgen van giganten zoals Mastercard, PayPal, Visa, Uber en Spotify.

De aankondiging van libra bracht veel teweeg in de wereldwijde politiek. Mag een techbedrijf zomaar een valuta ontwikkelen? Wat zijn de gevolgen op het gebied van privacy? Krijgt Facebook hierdoor niet teveel macht?

David Marcus, projectleider bij Libra, moest zich daarom al snel verantwoorden bij het Amerikaans Congres. Daar moest hij tekst en uitleg geven over wat hij wil bereiken met libra. Tijdens een van deze zittingen sprak congreslid Warren Davidson de nu al legendarische woorden: ‘There’s bitcoin, and there’s shitcoin.’

Davidson ging verder in zijn betoog door op te merken dat bitcoin decentraal is. Er is geen enkel bedrijf of instantie die boven bitcoin staat. Geen enkele centrale autoriteit die censuur op transacties kan plegen of de waarde kan manipuleren. En dat maakt bitcoin ook een eerlijkere optie dan libra in zijn ogen. Een verfrissende mening van een politicus. Eindelijk wordt bitcoin serieus genomen door de Amerikaanse politiek.

De Amerikaanse president Donald Trump is het overigens niet eens met Davidson. Trump vindt bitcoin en cryptocurrency’s maar niets. De reden? De waarde van bitcoin is gebaseerd op ‘niets’ en ‘bitcoin leidt tot crimineel gedrag.’

Donald Trump heeft ook niets met libra. ‘Facebook’s virtuele valuta zal verre van onafhankelijk zijn. Wil Facebook een munt uitgeven, dan worden ze in feite een bank. Ook libra moet zich houden aan regulering, net zoals nationale en internationale banken.’

Centrale banken willen ook digitale valuta uitgeven

Niet alleen Facebook focust zich op bitcoin en cryptocurrency. Centrale banken worden steeds concreter in hun plannen om een eigen digitale valuta op de markt te brengen. Misschien wel juist door de plannen van Facebook. Zo’n digitale valuta van de centrale bank noem je ook wel een Central Bank Digital Currency, of een CBDC.

Volgens verschillende berichten wordt China het eerste land met een CBDC. China zou niet alleen druk bezig zijn met onderzoek naar cryptocurrency’s, maar zou zelfs al een werkende digitale valuta hebben ontwikkeld. Volgens geruchten krijgen bedrijven zoals Alibaba en Union Pay eerst toegang tot de digitale munt. Daarna is de munt ook beschikbaar voor Chinezen.

De Europese Centrale Bank (ECB) wil ook niet achterblijven op China en onderzoekt de mogelijkheden voor een eigen digitale valuta. De ECB is wel wat minder stellig, voorzitter Christine Lagarde heeft alleen openlijk gezegd stabiele cryptomunten zoals tether in de gaten te houden. Wel publiceerde de ECB ondertussen een onderzoeksrapport over hoe een CBDC op ‘EUROchain’ eruit moet komen te zien. Zien we in 2020 ook een digitale euro?

Met Bakkt een nieuwe manier om in bitcoin te handelen

In dit jaar werd ook het nieuwe platform Bakkt gelanceerd. Dat gebeurde op 24 september. Bij Bakkt is het mogelijk om in bitcoin futures te handelen. Met behulp van bitcoin futures is het mogelijk om te speculeren op de koers van bitcoin.

Het unieke van Bakkt is dat de futurecontracten niet worden gedekt door Amerikaanse dollars, maar door bitcoins.

Bitcoin futurecontracten op Bakkt hebben dus direct invloed op de koers van bitcoin. En dat brengt een heel nieuwe dynamiek op de bitcoin markt.

Althans, dat was de verwachting. De verwachtingen rondom de lancering van Bakkt waren namelijk hoog. Bakkt moest bitcoin uit het slop trekken, en de koers tot nieuwe hoogtes brengen.

Dat gebeurde niet, want de eerste dagen van Bakkt waren teleurstellend. Op de eerste handelsdag verhandelde Bakkt namelijk slechts 165 bitcoin. Dat klinkt veel, want de contracten hadden een gezamenlijke waarde van 1.412.400 dollar.

Toch valt dit in het niet met de eerste handelsdag van bitcoin futures van CME Group. Al in het eerste uur verhandelde CME Group meer dan 200 contracten. Meer dan Bakkt in een hele dag dus.

Op de dag dat Bakkt live ging stortte de koers in met 18 procent. De verwachtingen waren misschien wel iets te hoog.

Langzaam maar zeker begint Bakkt echter meer investeerders te trekken. Het is dus nog te vroeg om het platform definitief af te schrijven. Wie weet horen we volgend jaar wel meer over Bakkt.

Op naar 2020, een goed jaar voor bitcoin

Samenvattend was 2019 een bijzonder jaar voor bitcoin. Het jaar begon goed met flinke koersstijgingen. De hype rondom Facebook’s cryptomunt libra en de lancering van het nieuwe platform Bakkt zorgde voor veel optimisme op de markt.

Maar daar kwam snel verandering in toen Bakkt begon met handelen. De koers leverde in totaal meer dan vijftig procent in.

Toch kan bitcoin terugkijken op een goed jaar. Vergeleken met een jaar terug is bitcoin gestegen met bijna 100 procent. Daar kan je alleen maar van dromen als je slechts op de aandelenmarkt handelt.

De verwachtingen van bitcoin in 2020 zijn daarnaast positief. Volgend jaar vindt de bitcoin block halving plaats. Dat houdt in dat de instroom van nieuwe bitcoin wordt gehalveerd. Blijft de vraag gelijk, dan kan dat zomaar een katalysator zijn voor een flinke koersstijging.

Op naar 2020!