Bijrijder omgekomen bij nachtelijk verkeersongeval A4 Rijpwetering

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een ernstig verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Rijpwetering de bijrijder van een personenauto om het leven gekomen. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Toedracht onduidelijk

'Hoe het ongeval heeft plaats gevonden is voor de politie nog niet duidelijk. We zijn dan ook dringend op zoek naar getuigen', aldus de politie. Rond 03.30 uur kreeg de politie de melding dat er op de A4 (rechts) ter hoogte van Rijpwetering een auto in brand stond. Eenmaal ter plaatse troffen we een brandende zwart kleurige Opel Astra aan met daarin het slachtoffer.

Reeds overleden

Ondanks de inzet van de hulpdiensten bleek het slachtoffer te zijn overleden. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het overleden slachtoffer. De bestuurder van het voertuig een 33-jarige man uit Rotterdam werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dit ongeval. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) doet onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.

Getuigen en beelden gezocht

In het onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval zijn wij dringend op zoek naar getuigen die rond 03.30 uur op de A4 ter hoogte van Rijpwetering (rechts), vanaf Amsterdam in de richting van Den Haag reden. 'Reed u langs en heeft u iets gezien? Dan horen we dat graag. Ook als er mensen zijn die mogelijk in het bezit zijn van een dashcam of andere filmbeelden die te maken kunnen hebben met dit ongeval willen we graag spreken', aldus de politie.