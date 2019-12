Auto's belanden in water na botsing

Op de kruising van de Vendreef met de Wethouder van Buulweg in de polder bij Vlijmen zijn maandagmiddag twee auto’s op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde rond 12.35 uur waarna beide voertuigen een sloot belandden.

Hulpdiensten

De hulpdiensten waaronder de brandweer, meerdere ambulances, een traumahelikopter en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse maar de verwondingen leken op het oog mee te vallen. Ook duikers van de brandweer werden gealarmeerd maar hun inzet was niet nodig.

Eerdere aanrijding op zelfde kruispunt

Het is niet de eerste keer dat op dit kruispunt voertuigen met elkaar in botsing komen. Het kruispunt is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Een bergingsbedrijf gaat beide voertuigen uit het water bergen en afvoeren.