Nederlanders maken zich geen zorgen over de toekomst

Nederlanders hebben veel vertrouwen in wat de toekomst gaat brengen. Dit is uit recent onderzoek van Ipsos gebleken. Dat onderzoek werd uitgevoerd onder 26.000 deelnemers uit 26 verschillende landen. Daaruit bleek dat de Nederlanders het meest optimistisch waren van alle Europeanen. 86% van de Nederlandse deelnemer denkt positief over de toekomst. Alleen de Deense deelnemers konden die gedachte zo sterk delen. Dit heeft onder andere effect op de financiële plannen voor de toekomst.

Tevreden over het algemeen

Het is duidelijk dat Nederlanders op meerdere vlakken tevredenheid ervaren. Zo vinden zij het werk en de arbeidsomstandigheden naar behoren. Ook het onderwijs stemt de Nederlander tevreden. Evenals de persoonlijke veiligheid. Nederlanders denken niet kwetsbaar te zijn. Wel is er bij 49% van de Nederlandse deelnemers zorg over inkomensverlies. Dit percentage ligt op 72% over alle deelnemers.

Plannen voor de toekomst

73% van de Nederlanders wil in de toekomst een reis maken of op vakantie. Daarvoor wil het ook een persoonlijke lening afsluiten als dit nodig is om de reis te kunnen financieren. De voordelen van de lening zitten in de rente die vaststaat en de looptijd die bekend is. Dit geeft precies de duidelijkheid die nodig is. Wanneer de reis of vakantie dan achter de rug is, is bekend wat op welk moment betaald moet worden.

Andere plannen voor Nederlanders

Niet alleen de reis is een toekomstdoel. Ook het kopen van een auto of belangrijke middelen in huis staan op het lijstje. Veel van de deelnemers aan het onderzoek hebben geld gespaard voor het uitvoeren van de plannen. Lenen wordt vooral gebruikt voor het kopen of verbouwen van een woning. In enkele gevallen wordt geleend voor de aankoop van een auto. Het is daarom ook belangrijk om veel inzicht in de vormen van lenen te krijgen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden te kennen.

Problemen en kwetsbaarheden

In het onderzoek kwamen ook enkele problemen en kwetsbaarheden aan het licht. 13% heeft moeite met de maandelijkse aflossing van de hypotheek. Dit komt bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, ontslag of ziekte. Dat neemt niet weg dat 85% van de Nederlanders zich goed beschermd voelt en slechts 50% zich zorgen maakt om deze zaken. Opvallend is daarbij ook dat slechts 37% van de Nederlanders die deelnamen aan het onderzoek een verzekering om zich hiertegen te beschermen overweegt. Er is geen land waar dit percentage zo laag is als in Nederland.