Inbreker op heterdaad aangehouden

Dankzij een oplettende melder hebben agenten vrijdagnacht 27 december 2019 een inbreker op heterdaad aangehouden in een restaurant aan de Piushaven. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiecellencomplex.

Rond 03.30 uur krijgt de meldkamer een melding van een mogelijke inbraak bij een restaurant aan de Kempenaarplaats. Ter plaatse zagen agenten inderdaad een kapotte ruit en een open deur. Ook zagen zij de inbreker lopen. Na een bevel om op zijn knieën te zitten, bleef de man doorlopen en besluit een agent om pepperspray in te zetten. De 23-jarige Tilburger kan dan worden aangehouden. Het is nog niet bekend of de man iets buit heeft gemaakt.