Douane vindt 255 kilo cocaïne tussen Silicapoeder

De Douane heeft zaterdag 28 december tijdens een controle in de Rotterdamse haven 255 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in zogenoemde ‘bigbags’ met Silicapoeder.

Brazilië

De container, afkomstig uit Brazilië, was gevuld met Silicapoeder, een stof die vooral gebruikt wordt in de betonindustrie. [1] De container was bedoeld voor een bedrijf in Hoogvliet. De drugs zijn inmiddels vernietigd, er zijn geen aanhoudingen verricht.

Silicapoeder

Silicapoeder wordt veelal gebruikt in de betonindustrie. Het poeder wordt toegevoegd aan een betonmengsel om zo en hogere sterkte te bereiken.