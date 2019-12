Drie gewonden bij schietpartij in Breda

Rond 01.00 uur kwam er een melding binnen dat er in de Reigerstraat zou zijn geschoten. Hierbij zijn drie mensen gewond geraakt. Zij zijn allen ter plaatse behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis.

Al snel kon de politie een eerste verdachte aanhouden in de Vismarktstraat, een 35-jarige man uit Hilvarenbeek.

Diverse verklaringen van omstanders gaven een goed signalement af van de mogelijke andere verdachten. Na een korte zoektocht door de stad werd nog een verdachte aangehouden. Op de Slingerweg werd een 33-jarige man uit Breda aangehouden.

Er is sprake geweest van een mogelijke derde verdachte. Er is ten tijde van het incident iemand aangehouden in de buurt, echter had deze persoon niets met dit incident te maken.

De twee verdachten zitten momenteel vast voor verder onderzoek en verhoor. De toedracht voor het incident is nog niet duidelijk, dit moet blijken uit het verhoor van de twee verdachten dat later plaats zal vinden.