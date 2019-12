Politie pakt met bunkerschip op de vlucht geslagen drugssmokkelaars op

Afgelopen weekend hebben de Zeehavenpolitie en de Douane een partij van ongeveer 170 kilo cocaïne aan boord van een zeeschip aangetroffen dat vanaf Colombia naar Rotterdam Maasvlakte was gevaren. Dit meldt de politie maandagavond.

Cocaïne overladen

De kapitein van het zeeschip meldde aan de Zeehavenpolitie en de Douane dat hij personen op zijn schip zag die niet tot de bemanning van het zeeschip behoorden. Deze personen waren vermoedelijk aan boord van het zeeschip geklommen via een bunkerschip dat tegen het zeeschip lag afgemeerd, met als doel cocaïne vanaf het zeeschip over te brengen naar het bunkerschip.

Bunkerschip er vandoor

Na de melding van de kapitein voer het bunkerschip weg van het zeeschip. De Zeehavenpolitie en de Douane konden het bunkerschip korte tijd later achterhalen. De bemanning van het bunkerschip, bestaande uit 4 personen, werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel. Zij worden op 31 december 2019 voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Het onderzoek naar de drugssmokkel wordt voortgezet door de Zeehavenpolitie onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.