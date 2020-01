Ruim 60.000 mensen zijn het nieuwe jaar met frisse duik begonnen

Scheveningen was wederom het decor van de grootste nieuwjaarsduik ter wereld. Daar namen om precies 12:00 uur 10.000 mensen een verfrissende duik in de Noordzee.

Het weer viel mee

Het Noordzeewater was gemiddeld 4° en de matige wind zorgde voor een gevoelstemperatuur die dicht bij het vriespunt lag. Het evenement is volgens de organisatie veilig verlopen, mede dankzij de inzet van honderden vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade.

Sinds 1960

Precies 60 jaar geleden nam Ok van Batenburg, zwemleraar bij zwemclub Njord'59 in Zandvoort, het initiatief voor de Nieuwjaarsduik. "Ik dacht, we doen dit gewoon één keer en misschien later nog eens een keer", vertelde Ok vorig jaar aan NHnieuws. Hij had nooit gedacht dat 'zijn' duik zou uitgroeien tot zo’n massaal evenement. Ok van Batenburg zelf heeft de duik al meer dan 30 keer gedaan.