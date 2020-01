Man (30) vast op verdenking zware mishandeling vrouw

Aanhouding verdachte

Rond 15.00 uur kregen agenten een melding van een mishandeling in een woning aan de Rozenstraat. Daar troffen ze het mishandelde slachtoffer aan. Niet veel later konden agenten de verdachte aangehouden. De oorzaak van de mishandeling ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.