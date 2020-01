In Winschoterdiep gevonden lichaam is van vermiste 24 jarige man uit Hoogezand

De politie heeft vrijdag aan het begin van de middag een overleden persoon gevonden in het water van het Winschoterdiep in Hoogezand. 'Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om de vermiste Ronald Mekkring uit Hoogezand', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.