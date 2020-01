'Personeelstekort in ziekenhuizen leidt tot gevaarlijke situaties'

Op de oproep van RTL Nieuws reageerden zo'n 3000 verpleegkundigen, artsen en andere ziekenhuismedewerkers. Meer dan 1100 verpleegkundigen geven aan dat ze elke dat collega's tekort komen. Meer dan de helft van de respondenten (1654) geeft aan dat de hoge werkdruk leidt tot fouten. De verpleegkundigen maken zich zorgen over de veiligheid.

De verpleegkundigen die de onderzoeksredactie sprak, noemen drie grote problemen die ontstaan door het personeelstekort:

1. Fouten met medicatie.

Dat kan zijn dat een patiënt de verkeerde dosis medicijnen krijgt of het is de verkeerde patiënt die de medicijnen ontvangt. Aan RTL Nieuws vertelden 562 medewerkers dat zij een ernstige fout hebben meegemaakt. De belangeijkste oorzaak voor deze fouten zijn volgens de verpleegkundigen de enorme werkdruk en het gebrek aan collega's.

2. Ziekenhuizen zetten vaker personeel zonder de juiste diploma's in

Meer dan 1000 van de ziekenhuismedewerkers geven expliciet aan dat zij werken met ongekwalificeerde collega's die handelingen uit moeten voeren die zij nog niet mogen of kunnen doen. Het personeelstekort in de zorg is groot. Er komen elke maand tienduizenden nieuwe vacatures bij. Het ziekteverzuim ligt op 5,3 procent, dat is het hoogste van alle sectoren. Om het personeelstekort op te vangen, worden soms leerlingen ingezet, maar bijvoorbeeld ook verpleegkundigen zonder de juiste papieren voor die specialisatie.

3. Overlijden van een patiënt

Tientallen verpleegkundigen vertellen dat zij denken dat een overlijden is bespoedigd of veroorzaakt door een tekort aan verpleegkundigen. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft zoveel mogelijk verpleegkundigen hier uitgebreid over gesproken. Ze delen hun ervaringen, maar durfden dit alleen anoniem te doen. Omdat zij bang waren konden zij geen meldingen, rapporten of verhalen van andere collega's met ons delen. Daarom was het voor de onderzoeksredactie van RTL Nieuws niet mogelijk om deze verhalen te verifiëren.

Vragenlijst

Door de zorgmedewerkers werd een uitgebreide vragenlijst ingevuld over de gevolgen die ervoeren door het personeelstekort. Met tientallen van hen had de onderzoeksredactie een gesprek. Ze deden dat allemaal anoniem uit angst om hun baan kwijt te raken. BIj de redactie van RTL Nieuws is hun echte naam en het ziekenhuis waar zij werken bekend.