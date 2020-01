Brandweer twee keer binnen 24uur terug op adres voor brand

Het bleek te gaan om hetzelfde adres waar gisterenavond een felle schuurbrand had gewoed. Nu bleek het te gaan om een klein brandje in een woning zelf. De brand was snel onder controle. De bewoonster van de woning werden opgevangen door de politie en later met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Verschillende buurtbewoners stonden op straat terwijl de hulpdiensten aan het werk waren. Een gedeelte voor de woning was afgezet.