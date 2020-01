Politie vindt dode in water in Tilburg

De politie heeft na een melding van een voorbijganger een lichaam gevonden in het water bij de Wolterbeekstraat in Tilburg.

De politie onderzoekt wie de dode is en of er sprake is van een misdrijf. Het is onduidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen.

Forensische rechercheurs zijn ter plekke.