Burgemeester Marcouch bezoekt hulpverleners fatale flatbrand

'Ik tril nog na'

'De hulpverleners, de derde dag na het drama in de flat zoek ik ze op - de politieagenten, de brandweerlieden en de hulpverleners van de ambulances. Dat was gisteren en ik tril nog na', zo schrijft Marcouch zondag.

Verwerken

'Zij deden in het vuur en de rook waar zij hun hele beroepsleven al voor oefenen en nu dalen de beelden in hun geest. Ook voor hen wordt het de kunst dit goed te verwerken, voor henzelf, voor hun families en voor ons, want dankzij helden als zij kunnen wij in vertrouwen leven, werken, leren en ook wonen. Waar het mis gaat, vechten zij voor de levens van de slachtoffers en brengen ons in veiligheid', schrijft Marcouch.

Terughoudendheid

Marcouch schrijft tenslotte ook dat de familie de belangstelling en betrokkenheid ziet. Het troost hen en zij vragen er uw begrip voor dat zij niet publiekelijk reageren. Want de familie heeft een grote behoefte aan rouwen in stilte met familie en naasten. 'Dus gaat u alstublieft prudent en terughoudend om met informatie over hen; dit is één van de belangrijkste dingen die u nu kunt doen, geef deze familie de ruimte voor hun volgende stap', aldus Marcouch.