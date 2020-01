Man zwaargewond na ontploffen geweer bij schietvereniging

Woensdagochtend is een 52-jarige man uit Middelburg rond 10.45 uur ernstig gewond geraakt op een schietvereniging na vermoedelijk een ongeval met zijn wapen. 'Het wapen van de man, die lid is van de schietvereniging, kwam vermoedelijk door een storing tot ontploffing', zo meldt de politie woensdag.

Ernstig gewond

'De man raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is op dit moment niet bekend', aldus de politie. Het wapen, een geweer, is door de politie in beslag genomen en zal technisch worden onderzocht. De politie gaat nog steeds uit van een ongeval.