Recordaantal van 35,1 miljoen passagiers in 2019 voor KLM

Stijging

'Dat is een stijging van 2,7% ten opzichte van 2018. Deze groei leidde tot een bezettingsgraad van 89,4% over het hele jaar. Het komt hiermee 0,3%-punt hoger uit dan in 2018. Groei was met name te zien op bestemmingen in Europa, Noord-, Centraal-, en Zuid-Amerika en Azië', aldus KLM.

'Positie wederom versterkt'

'We bevinden ons vandaag wederom in een sterkere positie dan een jaar geleden. Ons wereldwijde netwerk hebben we ten behoeve van de klant met 6 nieuwe bestemmingen kunnen uitbreiden naar een totaal van 171 KLM-bestemmingen vanaf Schiphol. Samen met onze partners bieden wij in totaal 694 bestemmingen wereldwijd aan', stelt KLM President & CEO Pieter Elbers.

KLM Groep

'En opnieuw konden we onze klanten overtuigen van de kwaliteit en de aantrekkingskracht van onze producten en diensten. De KLM Groep (KLM & Transavia) verwelkomde in totaal een record van 44,3 miljoen passagiers aan boord. Een geweldige mijlpaal waar ik onze klanten en onze medewerkers zeer erkentelijk voor ben', aldus Elbers.

Transavia

Transavia wist in 2019 met 9,2 miljoen passagiers een groei van 4,4% te realiseren, bij een gelijkblijvende bezettingsgraad. Bij KLM Cargo daalde het vervoer over heel 2019 met 3,5% bij een licht hogere capaciteit van 0,2%. Hierdoor daalde de benuttingsgraad met 2,5%-punt. De vraag bij Cargo is sterk beïnvloed door factoren als de US-China handelsoorlog, een algemene daling van de wereldwijde handel en afnemende economische groei.