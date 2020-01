Eenzijdig ongeval onder invloed van alcohol

Dat ongeval gebeurde in Ossenisse op de Langeweg. Een getuige meldde bij de politie dat er een auto in de sloot lag. De bestuurder zou uit het voertuig zijn, maar maakte op de getuige een indruk alsof hij onder invloed was. Agenten zijn meteen ter plaatse gegaan na de melding. De bestuurder van de auto moest op straat een blaastest doen. Hieruit bleek inderdaad dat hij had gedronken en dus werd de 62-jarige man uit Kloosterzande mee naar het bureau genomen voor een ademanalyse. Uit deze test bleek dat hij drie keer zoveel had gedronken dan is toegestaan en dus kon de man zijn rijbewijs inleveren. De Officier van Justitie neemt te zijner tijd een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak.