Dronken automobilist ramt auto’s en vlucht

Een dronken automobilist ramde vrijdag 10 januari in zijn woonplaats in Sint-Oedenrode meerde auto’s. Hij sloeg vervolgens op de vlucht en kon uiteindelijk na een achtervolging in Beek en Donk aangehouden worden.

De 30-jarige bestuurder verloor vrijdag aan het eind van de middag in een bocht aan de Sluitappel in Sint-Oedenrode de controle over zijn auto, miste ternauwernood een vrouw en haar kinderen die daar liepen, reed een perk in en botste tegen een daar geparkeerde auto. Deze auto schoof door tegen een andere geparkeerde auto. Getuigen zagen dat de man wilde vluchten en één van hen besloot om de doorgang met zijn auto te blokkeren. De automobilist liet zich daar niet door weerhouden en ramde zich een vrije baan tussen de reeds beschadigde auto’s en de auto die de doorgang blokkeerde.

Aanhouding

De man vluchtte via de Oostelijke Randweg en reed via Nijnsel naar Beek en Donk, op de hielen gezeten door een andere getuige. Gewaarschuwde agenten konden het voertuig rond 17.20 uur, na een achtervolging, op de Lieshoutseweg In Beek en Donk aan de kant zetten. De 30-jarige verdachte uit Sint-Oedenrode werd aangehouden. Hij bleek te veel drank op te hebben. Bij hem werd een promillage van ruim 1,85 gemeten. De man moest zijn rijbewijs inleveren en tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt dat voor verdere behandeling doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie.