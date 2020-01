Bewoners sluiten zich buiten bij brand in garage aan de Zicht in Gemonde

Maandagmiddag rond 16.10 uur rukte de brandweer uit voor een brand in een garage aan een woning aan de Zicht in Gemonde. De bewoners hadden zichzelf intussen buitengesloten maar de brandweer pakte de vuurhaard in de garage vakkundig aan.