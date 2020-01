Twee gewonden bij verkeersongeval in Assen

Even voor middernacht vond er een aanrijding plaats op de Loner rotonde in Assen. Hierbij kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing. Twee personen raakten gewond.

Ambulances

De inzittenden van beide voertuigen werden in de ter plaatse gekomen ambulances op verwondingen gecontroleerd. Eén persoon is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis onder toezicht van een meerijdende politieagent. Na controle in de ambulance is ook een tweede persoon naar het ziekenhuis overgebracht.

VOA

De Verkeer Ongevallen Analisten (VOA) van de politie hebben een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht van het ongeval. Het verkeer ondervond hinder van het onderzoek en de berging van de beide voertuigen.