Politie oefent met paarden bij 'relletjes' in binnenstad Utrecht

Woensdagavond heeft de politie in de binnenstad van Utrecht een oefening gehouden waarbij politiemensen en politie te paard bij het Janskerkhof moesten ingrijpen bij 'relletjes' op straat.

Openbare dronkenschap

Er werd gespeeld dat groepen dronken mensen en personen met agressief en gevaarlijk gedrag de politie belaagden. De politie moest proberen om met zo min agenten een persoon uit zo een groepje te halen en te arresteren.

Politie te paard

Daarbij werden zij ook geholpen door collega's te paard die er voor moesten zorgen dat de politiecollega's 'op de grond' werden beschermd tijdens de actie. De oefening werd direct geëvalueerd waardoor het geleerde in de volgende oefening meteen kon worden toegepast.

Studentclub

Ook werd er bij een horecagelegenheid geoefend met studenten. Daar was een flink feest aan de gang waarbij een vechtpartij uitbrak. Tijdens het ingrijpen keerde de groep zich tegen de politie. De politie had als taak om een 'arrestant' uit het gebouw te halen. De politie kijkt terug op een goed verlopen oefening waarbij veel is geleerd.