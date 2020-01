Automobiliste gewond na botsing tegen boom Sint-Oedenrode

Ziekenhuis

De auto raakte zwaar beschadigd en de rijbaan versperd. De vrouw werd opgevangen door omstanders en is later door medisch personeel onderzocht en overgebracht naar het ziekenhuis. Familie van de betrokkene hebben zelfstandig het voertuig afgevoerd. Dit gebeurde terwijl de politie het verkeer regelde. Geruime tijd mocht het doorgaand verkeer gebruik maken van het fietspad. Waardoor de auto van de weg raakte en hoe ernstig de opgelopen verwondingen zijn is nog niets over bekend. Het voertuig raakte total loss.